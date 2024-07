Bova, la guida del Parco d'Aspromonte: «Siamo stanchi di criminali che seminano distruzione»

Ha devastato colture, bruciato alberi e macchia mediterranea, creato enormi disagi alla popolazione. L’incendio che nella giornata dell’altro ieri ha lambito il centro abitato di Bova ha soprattutto lasciato “cicatrici” profonde all’ambiente. Ci vorrà tempo per rimarginarle: non esattamente quello che serviva a un territorio in perenne ricerca di strade per risalire la china. Una lettura interessante di quanto accaduto è stata fatta da Andrea Laurenzano, guida ufficiale del Parco dell’Aspromonte, coordinatore regionale e vice presidente aggiunto di Aigae, e coordinatore del Sentiero dell’inglese.

«A distanza di due giorni dalla seconda marcia contro gli incendi, organizzata dall’Associazione delle guide ufficiali del Parco dell’Aspromonte – ha detto – un grosso incendio, oltre ai tanti altri registrati in giro per il territorio aspromontano, ha lambito il centro abitato di Bova, andando a distruggere vitigni, uliveti, alberi secolari, sentieri fino a circondare case abitate. Noi guide ambientali escursionistiche, operatori economici e semplici cittadini siamo stanchi di questa situazione».

La profonda tristezza per la violenza subita dall’ambiente, con la biodiversità messa in serio pericolo dalla virulenza delle fiamme fa il paio con quella dei residenti sempre più preoccupati di quanto può succedere.