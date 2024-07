Bova Marina, sequestrate 105 case prefabbricate costruite su un'area adibita solo a campeggio

Doveva essere un’area esclusivamente adibita a campeggio mediante roulotte e strutture prefabbricate di facile smontaggio, quali servizi igienici, lavabi, docce e locale direzione. Invece i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Melito Porto Salvo e Bagaladi, congiuntamente ai militari della Stazione Carabinieri di Bova Marina e del Nucleo Mobile della Compagnia della Guardia di Finanza di Melito Porto Salvo, coadiuvati da militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo CC Forestale di Reggio Calabria e del Reparto Carabinieri Forestale Parco Nazionale “Aspromonte”, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Reggio Calabria, hanno posto i sigilli a 105 case prefabbricate sorte all’interno di un Camping, sito nel Comune di Bova Marina (RC), edificate in assenza di legittimità urbanistico-edilizia, di autorizzazione paesaggistica, di nulla osta degli enti preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nella zona ed in violazione degli indici di fabbricabilità previsti dal D.M. dei Beni Culturali.

I manufatti sorgono, infatti, su un’area demaniale marittima, connotata da vincoli di natura paesaggistico-ambientale, archeologici e sismici con il risultato della trasformazione indelebile di una porzione di territorio protetto in quanto ricadente in una Zona Speciale di Conservazione, a favore degli interessi privati di un’impresa operante nel settore turistico alberghiero. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha disposto il sequestro avendo ritenuto sussistente il fumus dei reati di cui agli artt. 54, 55- 1161 del codice della navigazione, fermo e impregiudicato il principio di presunzione di innocenza e fatte salve le valutazioni che dovranno essere compiute nelle successive fasi cautelari ed eventualmente di merito. L’indagine origina nell’ambito dei controlli straordinari del demanio marittimo disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria. Le concessioni rilasciate, nel corso degli anni, consentivano al titolare di occupare legittimamente 160 mq di superficie demaniale coperta, a fronte dei 6000 mq di fatto, occupati senza alcuna autorizzazione, il predetto, inoltre, era stato autorizzato ad occupare circa 10.066 mq di superficie demaniale scoperta, pur occupando, senza titolo, la superficie complessiva di 11.528,68 mq.