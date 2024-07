Reggio, la task force aeroportuale finisce sotto la lente della Procura

L’avvocato ed ex assessore regionale Aurelio Chizzoniti ha presentato un corposo esposto in Procura «in ordine al modus operandi dell’evanescente sindaco in carica avv. Giuseppe Falcomatà e dell’eroico avv. Salvatore Chindemi, spacciatosi per quasi tre anni quale coordinatore di una task force aeroportuale mai nominata». Si trattava di una task force messa in piedi nel maggio 2021 per affrontare le criticità del “Tito Minniti” che stava attraversando il periodo più nero della sua storia. Chizzoniti ha chiesto all’avv. Umberto Nucara, Segretario Generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, di prendere visione di tutta la documentazione della task force. L’avv. Nucara ha evaso la richiesta e ha invitato Chizzoniti ad articolare la domanda alla Segreteria Generale del Comune reggino. Chizzoniti obbediva e interrogava lo scorso 3 marzo la dott. Antonia Criaco, la quale, con nota del 29/03/2024, attestava per iscritto che «non ci sono atti amministrativi formali di nomina della task force».