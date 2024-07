Cosca “Borghetto-Latella” di Reggio, numeri da maxi processo: sono 28 indagati e 10 parti offese

Ventotto indagati e dieci parti offese – tra cui i Ministeri dell'Interno e della Salute, la Città metropolitana e il Comune di Reggio - per l'udienza preliminare del processo “Garden”, l'inchiesta della Procura distrettuale antimafia firmata dal procuratore aggiunto Walter Ignazitto e dal sostituto procuratore Nicola De Caria che in sinergia operativa con la Guardia di Finanza ha svelato e colpito le gerarchie moderne della cosca “Borghetto-Latella”. Due i temi nevralgici che emergono dalle contestazioni del pool antimafia: le dinamiche per realizzare la scalata ai vertici delle ’ndrine di Reggio “centro” dei fratelli Cosimo e Gino Borghetto e l’escalation dei nomadi della comunità di Reggio sud. Proprio la sinergia tra le due anime criminali dei quartieri Modena, Ciccarello e San Giorgio Extra è il tema cruciale dell’operazione “Garden”.