Crisi idrica a Reggio, Barreca: "In campo con le nostre autobotti, previsto un serbatoio a Mortara" L'INTERVISTA

Reggio e la crisi idrica, intervista al consigliere comunale con delega sull'acqua Franco Barreca. Il punto su quanto fatto finora, sugli investimenti che il Comune non può più fare (la gestione della risorsa idrica è passata a Sorical) e l'invito ai cittadini a collaborare. "Presto un'ordinanza del sindaco Falcomatà per raccomandare un utilizzo congruo. Molti cittadini non leggono, non ascoltano e non ci danno una mano".

In ogni caso il Comune, fa sapere Barreca, ha messo a disposizione due autobotti e sta per mettere in campo anche la terza, si è detto disponibile a mettere in campo il proprio personale e, inoltre, a breve verrà installato un nuovo serbatoio nel quartiere di Mortara.