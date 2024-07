Galleria Torbido sulla strada "Jonio-Tirreno", una trappola mortale se si “salta” il semaforo

Manca una settimana all’inizio del periodo di apertura al traffico delle gallerie “Limina” e “Torbido” sulla Strada di Grande Comunicazione “Jonio-Tirreno” in cui, come preannunciato nei giorni scorsi da Anas, è stata disposta la sospensione dei lavori sui cantieri impegnati in opere di manutenzione straordinaria, appunto dal 3 al 25 agosto.

Tutt’altra situazione nella galleria “Torbido”, le cui poche decine di metri possono rivelarsi, se non si osservano le regole, di una pericolosità assoluta. Specie per chi proviene dal versante tirrenico ed è diretto in quello ionico con la strada in deciso declivio. Qui si transita in una sola corsia (quella centrale) e a senso unico alternato regolato da un semaforo. Le corsie laterali, infatti, sono occupate dai mezzi di cantiere e da pezzi di volte da montare. Insomma, i margini di manovra, al di là del percorso obbligato e ben delimitato, sono pressoché nulli.

Eppure, complice il diffuso malcostume in cui cadono in tanti, può diventare una trappola mortale. Non è infrequente, infatti, assistere alla triste scena di automobilisti che, in prossimità del semaforo, decidono di passare col rosso e, peggio ancora, di farlo quando ci sono già diversi mezzi incolonnati e (giustamente) fermi al semaforo.