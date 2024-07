La reggina Caterina Ciurleo morta in una sparatoria a Roma, il gip: "Dagli arrestati una vera caccia all'uomo"

«La Fiat 500 con a bordo gli autori del fatto nella disponibilità di un’arma da sparo altamente letale e pienamente efficiente ha viaggiato per quasi due ore nel tentativo di imbattersi nella Polo; vale a dire che si è trattato di una vera e propria caccia all'uomo protrattasi per un tempo del tutto apprezzabile senza che gli indagati abbiano mai desistito dal proprio intento». Così il gip di Roma Paolo Scotto di Luzio nell’ordinanza con cui ha disposto il carcere per i due giovani - un 24enne di origini romene e un 23enne di origini peruviane -, accusati dell’omicidio di Caterina Ciurleo, l’81enne originaria di Anoia, in provincia di Reggio Calabria, uccisa per errore con un colpo di pistola nel corso di una sparatoria in via della Riserva Nuova, a Roma est, il 23 maggio scorso. Ai due è contestato anche il tentato omicidio, perché a bordo della Smart occupata dall’anziana c'era anche una sua amica.