La siccità sta mettendo in ginocchio anche la Diga del Menta in Aspromonte: sempre meno acqua VIDEO

L’emergenza siccità non dà tregua anche in Calabria. Tra le città che stanno affrontando le maggiori criticità c’è quella di Reggio Calabria. Nel cuore dell’Aspromonte l’imponente diga del Menta nel territorio di Roccaforte del Greco (a quota 1430 metri d'altitudine) continua a fare il suo dovere portando acqua nelle case dei reggini, ma il livello della diga scende ogni giorno di più a livelli sempre più preoccupanti. Piogge sempre meno frequenti e qui la neve negli ultimi due inverni praticamente non si è vista. Ecco la situazione che abbiamo trovato sul ponte che divide le due sponde nel punto in cui il torrente Menta arriva a portare l’acqua nella diga. Un torrente praticamente prosciugato che in questo momento fatica, per usare un eufemismo, a mandare acqua verso la diga.