Sanità territoriale e carenza idrica, i sindaci della Locride in cerca di soluzioni

Da Siderno, l’Assemblea dei sindaci della Locride, su richiesta del sindaco Giorgio Tropeano, si sposta per la prima volta nella città del filosofo Campanella dove, nella sala consiliare, ha affrontato due tematiche delicate dell’area Stilaro, sanità e carenza idrica.

Vincenzo Maesano, sindaco di Bovalino e presidente dell’assemblea dei sindaci, spiega che su proposta del sindaco di Stilo, abbiamo deciso di riunirci qui per porre maggiore attenzione sulla Sanità in cui ci sono situazioni che vanno colmate come, la carenza delle guardie mediche e del 118. Inoltre, la situazione idrica che con il passaggio al gestore unico, Sorical, creerà delle lungaggini e oggi dobbiamo trovare soluzioni immediate per questo grave problema che affligge le nostre comunità, tant’è che il presidente Occhiuto ha emesso un decreto sulla siccità che sta colpendo la Calabria. L’assemblea di oggi ha anticipato tale problematica».

Il sindaco Tropeano sottolinea di aver avanzato, anche a nome dei colleghi di Pazzano e Bivongi, la richiesta dell’assemblea nella vallata Stilaro per i vari e gravi problemi che si trascinano da tempo.