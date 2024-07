Cittanova, in fiamme un capannone per lo smaltimento di rifiuti organici. Secondo caso dopo Palmi

Dalle ore 02.00 le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamenti di Polistena, Palmi e Villa San Giovanni, sono impegnate nel comune di Cittanova per un incendio di capannone di 1.000 mq circa, della ditta Ecopiana, adibito ad attività di raccolta, lavorazione e smaltimento di rifiuti organici.

Le fiamme hanno interessato macchinari ed attrezzature nonché un mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti.

L'intervento è ancora in atto.

Accertamenti in corso circa l'origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Non si registrano danni a persone.

Non è la prima volta che nel Reggino i vigili del fuoco intervengono per spegnere un incendio in un'azienda che gestisce lo smaltimento di rifiuti. A metà luglio le fiamme si erano sprigionate nello stabilimento Poly2Oil di Palmi con un fumo nero e denso che aveva preoccupato, e non poco, la popolazione anche dei centri vicini. Il sindaco Giuseppe Ranuccio aveva persino consigliato i cittadini di rimanere chiusi in casa e di evitare spostamenti necessari se non indossando la mascherina. Emergenza, poi, rientrata.