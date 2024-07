«Poca acqua nelle case in Calabria? Vi spiego perché». Parla Calabretta, amministratore unico di Sorical

L’acqua in Calabria è una vera emergenza, tra carenze della risorsa, reti colabrodo, non potabilità, illegalità e ritardi nei progetti infrastrutturali. Abbiamo chiesto a Cataldo Calabretta, amministratore unico della Sorical, che gestisce il ciclo dell’acqua nella regione, di fare il punto.

Sull’emergenza siccità, come vi state organizzando?

«Al momento la situazione è circoscritta all’area Ionica reggina, all’Area Grecanica fino allo Stretto e all’Alto Crotonese. Lunedì (oggi, ndc) parteciperemo al tavolo per l’emergenza dichiarata dal presidente Occhiuto e convocato dall’assessore Calabrese portando idee e soluzioni».

Quali?

«Da settimane abbiamo messo in campo attività per efficientare i nostri impianti: abbiamo investito nel revamping di diversi pozzi e sorgenti, stiamo costruendo tratti di condotte per collegare alcuni serbatoi. Abbiamo pozzi che erano stati spenti negli anni passati e ora ci tornano utili per rendere autonomi alcuni territori come Melito Porto Salvo e consentire di far arrivare più acqua a Reggio. Stiamo dialogando con la Protezione civile per un piano più strutturato del servizio autobotti. Ovvio che non si possono chiedere miracoli in pochi giorni, ma in tutta la Calabria stiamo garantendo un buon servizio, i nostri lavoratori, in alcuni casi, non si fermano nemmeno di notte».