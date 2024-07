Reggio, servizio di ristorazione al Gom. Cambio di gestione imposto dai giudici

Cambio nella gestione dell’appalto milionario per la ristorazione al Grande ospedale metropolitano. Dopo un lungo e duro braccio di ferro giudiziario, è la società Scamar - che già opera in diverse aziende ospedaliere della regione - il nuovo aggiudicatario del servizio di preparazione dei pasti per i degenti.

L’appalto da quasi 4 milioni di euro con un finanziamento di 8 per eventuali proroghe del servizio era stato aggiudicato alla società “Ep-Le Palme Ristorazione” che aveva offerto 3,5 milioni di euro per il servizio con un punteggio di circa un punto in più rispetto alla Scamar nel giugno del 2023; ma quest’ultima ha deciso di contestare la decisione della commissione andando davanti al Tribunale. Il Tar a febbraio scorso haa annullato la decisione, condannando il Grande ospedale metropolitano a procedere all’assegnazione delle attività alla Scamar. Ma non è finita perché dopo la decisione dei giudici amministrativi reggini è stato proposto appello al Consiglio di Stato.