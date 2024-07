Scontro tra auto e moto sulla Statale 106 a Condofuri, muore il 51enne Erminio Mendico

L'incidente è avvenuto in un tratto di strada particolarmente pericoloso, noto per i numerosi incidenti gravi del passato. L'impatto tra il furgone bianco e la moto è stato estremamente violento. Sbalzato dalla sella, il motociclista è caduto rovinosamente sull'asfalto, riportando ferite gravissime. Nessuna conseguenza, invece, per l’autista del furgone.

Allo scattare dell'allarme, sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Bova Marina e agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Condofuri. È intervenuta anche un’ambulanza del servizio 118. Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi, e il personale sanitario ha tentato di stabilizzarlo prima di trasportarlo al “Tiberio Evoli”. Il decesso è avvenuto circa tre ore dopo.

Gravi le ripercussioni dell'incidente sul traffico veicolare con rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia.