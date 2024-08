Locri, l'ambulanza arriva senza medico: donna muore tra le braccia dei genitori dopo un malore

Un nuovo presunto caso di malasanità è stato denunciato ieri dal presidente del Tribunale dei diritti del malato e del cittadino, Pino Mammoliti. Una donna di Locri, Monica Ascioti è morta mercoledì pomeriggio a causa di un malore, inutilmente soccorsa da un’ambulanza arrivata sul posto senza il medico a bordo, nonostante l’intervento del personale infermieristrico. E vano è stato anche l'intervento di un medico di Taurianova, giunto successivamente, quando ormai per la donna non c'era più nulla da fare, visto il quadro clinico profondamente compromesso.

«Mercoledì pomeriggio – ha raccontato Mammoliti – il papà di Monica ha contattato il 118 per chiedere aiuto e soccorso perché la figlia aveva una crisi respiratoria e dolori. Gli operatori del 118 gli hanno suggerito cosa fare, in attesa che arrivasse l’autoambulanza. Poco dopo, sul posto è arrivato il mezzo di soccorso ma senza il medico. Dopo diverse chiamate, è arrivato in un secondo momento, un medico da Taurianova. Ma tutto si è rivelato drammaticamente inutile e poco dopo, Monica è morta tra le braccia dei genitori».