Servizio ambulanza a imprese funebri, il caso "Reggio" finisce alla Corte Costituzionale

La denunciata disposizione regionale, nel prevedere che sia vietato alle imprese funebri l’esercizio del «servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extra-ospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile», interferirebbe in modo del tutto irragionevole con l’esercizio di ulteriori e diverse attività economiche quali il servizio svolto con autoambulanze.

Servizio ambulanza non consentito alle imprese funebri? La legge della Regione Calabria finisce all’esame della Corte Costituzionale. Lo ha deciso il Tar sul ricorso promosso dalla società “Triolo” nei confronti della quale il Comune di Reggio aveva intimato il blocco del servizio. La società ha contestato che la Regione Calabria, che pure può emanare norme con effetti pro-concorrenziali, non potrebbe, al contrario, occuparsi di disciplinare l’assetto di materie attraverso norme la cui efficacia, seppur formalmente circoscritta ad ambiti di potestà legislativa regionale concorrente, incida direttamente sulle capacità competitive delle imprese funebri, ostacolandone e/o limitandone l’accesso al mercato diverso da quello relativo all’attività strettamente funeraria.

Ad avviso dei giudici del Tar la disposizione regionale assume una valenza significativamente anticoncorrenziale a danno delle imprese funebri, che «sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo princìpi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto» e sembra invadere irragionevolmente e/o comunque interferire sulla materia (trasversale) della tutela della concorrenza, riservata, in via esclusiva, alla competenza legislativa statale». La norma denunciata, infatti, precludendo l’esercizio del servizio di ambulanza con conducente di tipo B, sembra restringere per le sole imprese funebri le potenzialità di accesso al mercato e all’opportunità di profitto, “riconfinandole” nell’originario mercato di riferimento.