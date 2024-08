Aggredita da un pitbull a Locri, si cerca il proprietario

«Sono stata improvvisamente assalita da un cane, che sembrava un pitbull e non era al guinzaglio. Mi è venuto addosso con un balzo colpendomi al petto con una zampa, facendomi cadere pesantemente a terra e causandomi “trauma cranio encefalico” che mi ha portato alla perdita di coscienza». A denunciare questo increscioso episodio al Commissariato di polizia di Siderno è stata una signora di Locri che la sera del 23 luglio si trovava in via Caprera, nella zona del Seminario vescovile. La caduta è stata rilevata da un’app che ha inviato la segnalazione sia al numero di emergenza della Polizia di Stato sia ai familiari.

Trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Locri, la donna è stata sottoposta a una Tac cerebrale che rilevava una serie di lesioni, a seguito delle quali si decideva di trasportare la paziente, nella stessa notte, al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, dove veniva ricoverata all’alba nell’Unità operativa di Neurochirurgia, con la diagnosi di «Trauma cranio-encefalico in soggetto con frattura temporo-parietale sx estesa alla mastoide e focolatio lacer-contusivo temporale dx».