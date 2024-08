Reggio, la “maledizione” del Lido tra ritardi e incidenti sul lavoro

Sembra una maledizione. Le stagioni dorate del Lido Comunale sono destinate a rimanere un ricordo lontano? La struttura ancora chiusa nel cuore dell’estate ha fatto da cornice ad un evento drammatico. Un operaio impegnato nei lavori di riqualificazione della struttura è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. L’uomo è rimasto gravemente ferito dal ribaltamento del bobcat sul quale si trovava. Tempestivamente soccorso è stato ricoverato al Gom in terapia intensiva. Dopo ore in condizioni stabili l’operaio messinese dipendente di un’impresa peloritana che sta eseguendo i lavori, è stato spostato nel reparto di neurochirurgia del Grande ospedale metropolitano. Intanto proseguono le attività di ricostruzione della dinamica dei fatti sui quali è stata aperta un’inchiesta dal pubblico ministero di turno, Marco De Pasquale che sta ricomponendo la vicenda attraverso gli elementi forniti dagli agenti della Polizia locale dai rilievi eseguiti dalla Polizia scientifica. Il bobcat ed altri dispositivi di sicurezza presenti nel cantiere sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I sigilli quindi non coinvolgono la struttura che però rimane ancora chiusa. Nonostante le promesse e le rassicurazioni infatti il Lido comunale non è fruibile. O meglio sul sito dell’Ente è apparso da qualche giorno un avviso con un numero di telefono a cui è possibile rivolgersi per le prenotazioni delle cabine, numero dedicato della società Moods srl. Un elemento che lascia presupporre che il bando per la gestione sia stato aggiudicato.