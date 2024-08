Paura a Gioia Tauro, esplodono tre bombole di gas di un camper in via Toscanini

Momenti di paura e tragedia sfiorata soltanto per un caso fortuito venerdì notte lungo la via Toscanini, una delle strade principali del capoluogo pianeggiano che congiunge la Nazionale 18 alla SP1 (ex Statale 111), di solito molto trafficata, specialmente nel periodo estivo. Erano infatti le 23.30 circa quando un camper parcheggiato in un’abitazione dell’agglomerato di case meglio conosciuto come “Residence degli Ulivi” ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento ma, con tutta probabilità, in seguito ad un corto circuito, senza che nessuno, neanche i proprietari che in quel momento erano già andati a letto, se ne accorgesse.

Le fiamme hanno perciò avuto il tempo di svilupparsi, raggiungendo in altezza il tetto della villetta e lambendo l’intera facciata con annessi infissi. Solo a quel punto, un ignaro automobilista in transito e una famiglia di vicini che in quel momento stava rientrando a casa si sono accorti dell’incendio e hanno lanciato l’allarme contattando telefonicamente i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.