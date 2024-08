Gioia Tauro, è doloso il rogo del camper: caccia ai due incendiari

Un vile e scellerato attentato, perpetrato da mani criminali, rispetto al quale ci si aspetta nelle prossime ore la ferma condanna da parte dell'intera comunità, a partire dalle istituzioni. Altro che cortocircuito! Sono le immagini di un sistema di videosorveglianza privato a restituire l’inquietante e gravissima verità sull’incendio di un camper parcheggiato nel cortile di un’abitazione privata, in via Toscanini, che avrebbe potuto provocare una strage, anche in seguito alla triplice deflagrazione di quelle che, in un primo momento, sembravano essere tre bombole di gas semiscariche per alimentare i fornelli.

A provocare il tremendo boato - così come chiarito dai Vigili del fuoco - è stata invece l’esplosione degli pneumatici del mezzo, stante il fatto che se si fosse trattato di bombole del gas le conseguenze sarebbero state davvero disastrose. Fortuna e prudenza hanno voluto che il proprietario del camper avesse come sana abitudine quella di chiudere e rimuovere le stesse bombole (due e non tre come ipotizzato in un primo momento) mettendole in sicurezza.

L’agghiacciante sequenza cristallizzata dalle videocamere il cui hard disk è stato consegnato ieri mattina alla Polizia di Stato con annessa denuncia non lascia spazio ad alcun dubbio circa l’origine dolosa dell’infame gesto: secondo quanto riferito da fonti attendibili, si vedono infatti due persone scavalcare la recinzione e cospargere il camper di benzina, salvo poi allontanarsi e dargli fuoco con delle bottiglie incendiarie a distanza. Il primo tentativo si sarebbe infranto contro la parete della facciata mentre il secondo sarebbe andato a segno finendo sul tetto del mezzo che è stato subito avvolto dalle fiamme.