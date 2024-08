Rassegna stampa 05-08-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Calabria

In Calabria la Film Commission è iper-produttiva ma la “trasparenza” è un tasto dolente

Sanità, Calabria all’ultimo posto per prevenzione e assistenza

La ’ndrangheta interessata ai business. Operazioni sospette dietro i traffici

Gioia Tauro, è doloso il rogo del camper: caccia ai due incendiari

Ambiente, la Calabria prova a cambiare passo

Rifiuti, la Regione a bocca asciutta dopo l’esclusione dalla procedura di fallimento della “Tec”

Cetraro centrale di smistamento della droga venduta sul Tirreno

Natale Mazzuca (Confindustria): «Potenziare le infrastrutture nel Sud»

Le scorie a Crotone: ricorso al Tar e referendum

Cosenza, l’opera di Sosno in pezzi. Bilotti: «Si proceda al restauro»