Gioia Tauro, l'incendio del camper: la città chiede controlli e sicurezza

Arriva puntuale la ferma e unanime condanna da parte dell’amministrazione comunale e delle forze politiche più rappresentative della città in merito all’attentato messo in atto nella notte tra venerdì e sabato quando due persone, riprese dalle telecamere di videosorveglianza private, si sono introdotte in un villino di via Toscanini e hanno cosparso di benzina un camper parcheggiato all’interno del giardino per poi allontanarsi e dargli fuoco a distanza con delle bottiglie incendiarie.

Un’azione gravissima che avrebbe potuto provocare una vera e propria strage alla luce del fatto che i proprietari erano già a letto e non si erano accorti di nulla, se non allertati da alcuni automobilisti in transito; e ancora, che il figlio della coppia insieme alla moglie e alla figlioletta avrebbero dovuto dormire dentro quel camper, poiché in partenza l’indomani e solo grazie al destino hanno cambiato idea; e infine che la deflagrazione del mezzo, ivi compresi gli pneumatici, è stata così potente da dare l’impressione che fossero scoppiate delle bombole di gas. Va da sé che non aver registrato vittime né feriti appare ai più come un mezzo miracolo. Incondizionata vicinanza alle vittime di è stata espressa dal sindaco Simona Scarcella, la quale ha fatto sapere che nelle prossime ore chiederà un incontro con il dirigente del commissariato, Luciano Rindone, per avere un maggiore dispiegamento di uomini e mezzi in modo che la città sia più sicura.