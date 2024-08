Palmi, bilancio Varia 2023. Disavanzo e polemiche: "Ma già saldato il 35%"

Tanto tuonò che alla fine piovve. È stato reso noto il bilancio della Fondazione Varia per l’anno 2023. I numeri, al momento della chiusura della scorsa festa parlano di un disavanzo di oltre 325 mila euro che al momento del deposito del documento contabile, qualche settimana fa, è stato sensibilmente diminuito di una quota oscillante tra il 30 e il 35% (si può ipotizzare una cifra attorno ai 200 mila euro ancora da chiudere). «Si rende noto che il Bilancio della Fondazione Varia di Palmi E.T.S. del 2023 è stato approvato il 28 giugno 2024. Le somme investite sulla Festa ammontano ad € 727.333,00. A fronte del pagamento effettuato per servizi e prestazioni per complessivi € 401.478,00, risulta un disavanzo di esercizio al 31.12.2023 per € 325.855,00. Successivamente, e sino alla data di approvazione del bilancio, sono stati onorati debiti per una quota superiore al trenta per cento del disavanzo, portando il debito 2023 a una cifra decisamente inferiore e in fase di continuo aggiornamento» scrive in una nota la Fondazione Varia. Il tema della mancata pubblicazione del bilancio ha acceso la discussione politica nel corso degli ultimi mesi tra maggioranza e opposizione fino ad approdare anche sul tavolo del ministero dell’Interno dopo una recente interrogazione depositata dal deputato Rosato.