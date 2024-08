Rassegna stampa 06-08-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

-Alloggi sociali in Calabria, possibile il riscatto per chi non possiede altri immobili

-Scuola, il Mef ha dato... i numeri: sono 1.415 i posti per la Calabria

-Catanzaro: la grande “sete” tra sprechi, perdite e guasti

-Bonifica di Crotone, Voce: Errigo si dimetta

-Soverato, movida rumorosa? "L’ordinanza c’è e tutela tutti"

-Pizzo, la movida violenta tiene in “ostaggio” i residenti

-Diocesi, nuove nomine nelle parrocchie lametine

-Città unica Cosenza, l’errore di Palazzo dei Bruzi secondo Giacomo Mancini

-Castrovillari, nuova aggressione al personale del pronto soccorso

-Cosenza, manutenzione straordinaria in corso allo stadio “Marulla”

-Corigliano Rossano, sedici rinforzi per gestire l’emergenza incendi

-Terremoto e acque termali si studiano le correlazioni, approfondimenti a Sibari

-Il mare è sporco, turisti e residenti sono indignati a Diamante

-Pochi loculi e tanta sporcizia, cimitero di Acri abbandonato