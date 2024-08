Crisi idrica a Villa San Giovanni, il Comune attiva il Coc e predispone il servizio di autobotti

Assunti provvedimenti nel contesto delle problematiche di natura idrica che riguardano la Calabria e la provincia reggina. A delineare le decisioni assunte, per quanto riguarda il territorio villese, è l'amministrazione comunale con il sindaco Giusy Caminiti a parlare della ratio che ha portato a definire con specifici atti dei percorsi definiti «prudenziali» per la città, «nonostante - riferisce - ad oggi la situazione sia sotto controllo». Aperto, infatti, Coc (Centro operativo comunale) per la gestione dello stato di criticità ed emergenza idrica, l’attivazione su richiesta comprovata del servizio di autobotte. «Il lavoro meticoloso messo in atto in questi due anni - rimarca - ha permesso di non avere disagi diffusi e i nostri serbatoi, con le chiusure notturne, rifiatano e permettono di approvvigionare di acqua le case dei villesi nelle ore diurne. Qualche problema ad oggi si riscontra nelle zone collinari della città (Piale e Ferrito) con alcune abitazioni che soffrono e per le quali stiamo mettendo in campo ogni azione per alleviare i disagi». Ripercorre, quindi, l'ordinanza sindacale emessa a giugno (con la quale «si interveniva per razionalizzare temporaneamente i consumi di acqua potabile, ritenuto che l’approvvigionamento idrico deve essere assicurato per scopi domestici e igienico-sanitari a tutela dell’igiene e della salute pubblica e che devono essere vietati consumi indiscriminati dell’acqua potabile») e richiama lo stato di emergenza dichiarato dal presidente della regione, Roberto Occhiuto, «in relazione alla situazione di grave deficit idrico».