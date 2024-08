Un uomo di legge e di coraggio, 33 anni fa l'omicidio del giudice reggino Antonino Scopelliti

Oggi, 9 agosto 2024, ricorre l'anniversario dalla morte del giudice Antonino Scopelliti, un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nella lotta contro la mafia in Italia. A 33 anni dalla sua tragica scomparsa, il suo ricordo rimane vivo, non solo nella memoria di chi lo ha conosciuto, ma anche nella coscienza collettiva di un Paese che continua a combattere per la legalità e la giustizia.

Un uomo di legge e coraggio

Nato a Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, il 20 gennaio 1935, Antonino Scopelliti è stato uno dei magistrati più coraggiosi e determinati della sua generazione. Dopo una brillante carriera in magistratura, fu chiamato a ricoprire un ruolo cruciale nella lotta contro la criminalità organizzata, occupandosi dei processi più delicati e pericolosi dell'epoca. Scopelliti fu designato come giudice presso la Corte di Cassazione, dove avrebbe dovuto sostenere l'accusa nel maxiprocesso contro Cosa Nostra, il più grande procedimento penale mai condotto contro la mafia siciliana.