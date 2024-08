Bonifica torrenti e decoro urbano a Villa, tutti gli interventi previsti in città

Una serie di lavori manutentivi hanno preso il via nei giorni scorsi in città. Un breve report in tal senso è stato affidato ai social network dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giusy Caminiti.

Intanto, si inizia dalla pulizia di caditoie e cunette e la bonifica torrenti.

«Anche quest'anno - spiegano dal municipio - abbiamo programmato per tempo interventi di prevenzione e decoro urbano: attività che pervengono rischi derivanti da piogge improvvise e sempre più copiose».

Di fatto, viene evidenziato dal palazzo comunale, «i risultati si sono visti già quest’inverno: il territorio ha risposto bene alle piogge soprattutto nei punti “critici” (uno per tutti l’incrocio tra via Riviera e via Salvo D’Acquisto in prossimità degli imbarchi delle società private di navigazione, impraticabile per anni).

Un iter che si accompagna alla bonifica dei torrenti cittadini. «Lavoro – aggiungono da palazzo San Giovanni - fondamentale per prevenire rischi e pericoli che possono configurarsi se non si attua accurata manutenzione e che spesso il cittadino non vede ma che risulta essere prezioso per la salvaguardia del territorio».

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, infatti, l’avvio delle operazioni («pratica - spiegano dal Comune - che l’amministrazione sta mettendo in campo sistematicamente«) era stato annunciato dall’assessore all’ambiente Ruggero Marra. Qualche giorno addietro si è iniziato dal torrente Santa Trada.

«Curare il territorio - ha ribadito l’esponente della giunta Caminiti - significa prevenire potenziali rischi derivanti dall'arrivo delle piogge e vuol dire ridare decoro e dignità a dei luoghi che non devono rimanere abbandonati».