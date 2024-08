Rassegna stampa 10-08-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Calabria

- Autonomia, doppio stop da Roma alla Regione. L’idillio tra il governatore Occhiuto e Calderoli si è rotto

- Rifiuti, Arrical incalza i Comuni calabresi sugli adempimenti necessari per riformare la filiera

- Calabria, rafforzato il personale Ata: ok per 581 dipendenti in più. Ecco la ripartizione per province

- Processo Stige contro i clan cirotani, si va in Cassazione. Impugnate le posizioni degli ex sindaci Parrilla e Laurenzano

- A Catanzaro è allarme sicurezza nel centro storico. Violenze, schiamazzi e furti nelle case

- Soverato, movida sempre più violenta. Lite tra giovani degenera in un accoltellamento

- Medici in ferie e cure a rischio, nel Vibonese l’emergenza non va in vacanza

- Pizzo, malumori tra i balneari: il mare verde a giorni alterni mette a rischio la stagione

- Città unica, Iacucci: «Caruso al corrente di tutto. Non condivido la via giudiziaria»

- Duplice omicidio a Cassano: Francesco Faillace resta in carcere

- Incendi a Castrovillari, dopo la paura si fa la conta dei danni

- Ateneo di Catanzaro, negato l’accreditamento per Scienze dell’educazione. Ok per Ostreticia e Psicologia forense

- E' reggino l'infermiere aggredito al Policlinico di Messina. L’Ordine: «Siamo annichiliti»

- Bonifica torrenti e decoro urbano a Villa, tutti gli interventi previsti in città

- Scilla, la decisione del Tribunale sull’ex sindaco Ciccone: «Non sono incandidabile»

- Gioia Tauro, la Lirosi Autoservizi dal possibile crac alla rinascita. L’azienda “rifiata” e guarda al futuro

- Ospedale di Polistena, «Ci sono pochi medici e infermieri, rischiamo di morire sul campo»

- Nasce il Giardino degli Dei a Capo Vaticano: una meravigliosa terrazza sul Mediterraneo

- Corrado Cozza in arte “Dado Bax”: la creatività dell’ingegnere youtuber cosentino sbarca a Londra