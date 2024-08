Grave incidente sulla statale 106 a Roccella Jonica: un motocilista in condizioni serie

Grave incidente stradale nel pomeriggio sulla Statale 106 nel comune di Roccella Jonica. L’incidente è avvenuto alla periferia sud della cittadina, lungo la statale 106, coinvolgendo un’automobile e una motocicletta. Secondo le prime informazioni, sembra che l’auto stesse svoltando quando si è verificato lo scontro, ma sarà compito dei carabinieri della locale compagnia stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo della moto, che ha riportato gravi ferite a seguito dell’impatto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente un’ambulanza del 118, i cui operatori sanitari hanno prestato i primi soccorsi al motociclista, trasportandolo successivamente in ospedale. Le condizioni dell’uomo restano al momento serie e l’intera comunità di Roccella è in apprensione per le sue sorti. L’incidente ha causato rallentamenti e disagi lungo la statale 106, una delle arterie principali della zona, fino al completamento dei rilievi da parte delle forze dell’ordine e alla rimozione dei mezzi coinvolti.