Bagnara Calabra, ci si mettono anche i blackout ad aggravare la crisi idrica

A seguito dell’emergenza idrica che sta interessando il territorio comunale ormai da alcune settimane, il sindaco Adone Pistolesi ha provveduto ad aprire il Centro operativo comunale per la gestione dello stato di criticità.

Secondo quanto riporta Palazzo San Nicola, sono stati adottati i necessari provvedimenti di temporanea razionalizzazione dei consumi d’acqua potabile per scopi domestici e igienico-sanitari, vietando consumi indiscriminati dell’acqua potabile. In diverse zone del paese, a seguito dell’aumento delle presenze legate al periodo estivo, il Comune ha ricorso all’ausilio delle autobotti, fornite da un’associazione di volontariato.

«Le eccezionali misure adottate – spiega il primo cittadino – si sono dimostrate insufficienti a seguito dell’aggravarsi della carenza della carenza idrica, dovuta anche a un improvviso guasto all’impianto di sollevamento del pozzo comunale di Pomarelli».

Nei giorni scorsi il sindaco ha anche scritto alla Sorical per chiedere informazioni sulla funzionalità e sulla portata. Secondo gli ultimi aggiornamenti dopo l’intervento dei tecnici di Enel e Sorical e degli operai comunali, gli sbalzi e i blackout delle notti scorse hanno creato problemi al sistema di pompaggio e quindi al riempimento dei serbatoi.