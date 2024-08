Scilla, cadono pezzi di intonaco dal cornicione di San Rocco

Ieri mattina sono caduti dei pezzi di intonaco dal cornicione della chiesa di San Rocco. Lo scorso lunedì si è aperta la settimana di festeggiamenti dedicati al Santo patrono di Scilla, che si concluderanno domenica 18 agosto con il caratteristico “Trionfino” in piazza San Rocco. Ieri mattina la Santa Messa per gli ammalati prevista nella chiesa di San Rocco è stata celebrata nella cappella della Casa della Carità.

«Sono caduti dei pezzi di intonaco – ha riferito don Francesco Cuzzocrea, parroco di Scilla – siamo intervenuti tempestivamente con il carro scala per rimuovere il pericolo e installare delle reti di contenimento». Fortunatamente la caduta di alcuni pezzi dell’intonaco non ha procurato danni a cose o persone. Solitamente il posto è frequentato dai residenti che amano ritrovarsi davanti alla chiesa soprattutto nelle giornate estive.

È ancora vivo il ricordo tra la comunità scillese della tragica scomparsa di un residente, colpito da un pezzo di cornicione della vecchia chiesa di San Rocco. L’episodio risale agli anni Sessanta. La chiesa poi ha subìto un restauro durato anni e successivamente è stata riaperta al culto.