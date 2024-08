Movida, vendita di alcolici a un minorenne: denunciato il proprietario di uno stabilimento balneare reggino

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha denunciato e sanzionato lo scorso week end il titolare di un noto stabilimento balneare del lungomare cittadino sorpreso a vendere bevande alcoliche ad un minorenne; il provvedimento, nell'ambito dei ontrolli per l'ordine e la sicurezza pubblica predisposti dal questore di Reggio Calabria Salvatore La Rosa nei luoghi della "movida" e contestualmente negli esercizi pubblici da parte della Polizia amministrativa e sociale. Grazie al supporto della Polizia locale sanzionato anche un altro esercizio commerciale per occupazione abusiva di suolo pubblico e diffusione di musica, in violazione alle vigenti ordinanze sindacali.

Le attività di controllo continueranno anche nelle prossime settimane.