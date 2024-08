Visita dall'otorino prenotata al Cup di Locri, ma i due medici... sono in ferie

Amara sorpresa per chi ha prenotato la visita otorinolaringoiatrica tramite Cup all’ambulatorio dell’ospedale di Locri lo scorso 13 agosto. All’arrivo, infatti, i pazienti si sono sentiti dire che nessuno dei due medici era presente... perché entrambi erano in ferie.

È quanto denuncia il consigliere comunale del gruppo di opposizione “Storia e Progresso per Locri” Eliseo Sorbara, dopo aver ricevuto da alcuni cittadini l’ennesima segnalazione di un disservizio al nosocomio spoke di via Verga.

«È inconcepibile – ha dichiarato Sorbara, medico di professione – che i due specialisti del reparto (e che dovrebbero prestare servizio nella medicina territoriale) siano risultati assenti nella stessa giornata. E soprattutto che chi è addetto al Centro unico prenotazioni non sia stato messo al corrente del loro collocamento in ferie. Ma come si fa – si è chiesto – a non lasciare nemmeno un medico specialista in servizio?».

Il quaderno di doglianza si appesantisce con la constatazione del fatto che «anche in condizioni normali di notte il reparto non è attivo – ha aggiunto il consigliere locrese – e quindi chi arriva in emergenza, magari con l’esigenza di tamponare un’emorragia, viene dirottato verso altri ospedali.