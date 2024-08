Rifiuti, Rosarno non ha più la precedenza per conferire al termovalorizzatore

Emergenza rifiuti: il Comune di Rosarno ha perso la precedenza per scaricare i rifiuti nel termovalorizzatore di contrada Cicerna, mentre il Comune Gioia Tauro la mantiene.

Rosarno, come Gioia Tauro, aveva la priorità di conferire per primo la spazzatura in quanto Comune ospitante dell’impianto, ma da circa un mese ciò non è più possibile e i camion pieni di rifiuti fanno file di oltre quattro ore davanti al termovalorizzatore con turni massacranti.

La disparità di trattamento con il Comune gioiese e quelli limitrofi ha rallentato il servizio di raccolta indifferenziata porta a porta e ha creato un notevole disservizio in tutta la città, invasa dalla spazzatura che si trova davanti alle abitazioni dei rosarnesi o agli angoli delle strade in attesa di essere ritirati dagli addetti ai lavori. In molti punti della città si sono inoltre create vere discariche che generano cattivi odori.

In pratica, mentre un mese fa i camion della ditta incaricata raccoglievano i rifiuti davanti alle case quasi ogni giorno, oggi – se tutto va bene – lo fanno ogni quindici giorni. Allo stato attuale, il Comune di Rosarno dovrà conferire nel termovalorizzatore di contrada Cicerna, oltre all’ordinario, anche il surplus.