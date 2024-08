Tragico incidente in Francia: muore il 39enne rosarnese Gregorio Malvaso

Una tragedia accaduta in Francia, ma che tocca profondamente la Calabria: la storia di Gregorio Malvaso è toccante e commovente. Un giovane di soli 39 anni, originario di Rosarno ma residente da anni in Francia, ha perso tragicamente la vita a seguito di un incidente mentre si trovava in sella alla sua e-bike nella cittadina di Chambéry. Durante una discesa, ha investito, trovandoselo davanti, un pedone in una curva, cadendo e subendo un colpo alla testa che gli ha causato un arresto cardiaco. Nonostante gli sforzi di tre passanti che, dopo essersi procurati un defibrillatore, hanno tentato di rianimarlo, Gregorio è rimasto privo di battito per circa 20 minuti, un tempo critico che ha portato a gravi danni cerebrali.

Portato in ospedale, la sua situazione è apparsa subito disperata: l'arresto cardiaco aveva causato danni al 90% del suo cervello. Dopo quattro giorni di coma, ieri Gregorio si è spento, ma ha lasciato un'eredità di speranza e vita attraverso la donazione dei suoi organi.