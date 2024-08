Fiumara, incendiato il furgoncino di Borgo Croce: indagano i carabinieri

Amaro risveglio a Borgo Croce. La colorata frazione del comune di Fiumara, oggetto di un interessante progetto di rigenerazione e valorizzazione urbana promosso dall’omonima associazione presieduta da Maria Grazia Chirico, ha scoperto questa mattina l’incendio del furgone in uso al sodalizio. Rogo, si suppone di origine dolosa, che ha letteralmente distrutto il mezzo. Il veicolo era in sosta all’interno del campo sportivo, dove, quando lo spazio non è utilizzato per attività agonistiche si allestisce il parcheggio per i visitatori e dove veniva abitualmente lasciato per evitare che fosse di ingombro tra le strette stradine del borgo. Proprio lì è stato dato alle fiamme: si suppone il tutto sia accaduto dopo l’1, dal momento che sino a quell’ora erano diversi i visitatori che si stavano trattenendo nella piazza del paese. Il Mercedes d’epoca, anch’esso colorato e contraddistinto dalla scritta Borgo Croce, serviva come navetta durante gli eventi da grandi numeri e come mezzo per gli spostamenti dei membri dell’associazione. Al momento il presidente e il vicepresidente (Francesco Chirico, fratello di Maria Grazia) non hanno commentato il vile atto, che è oggetto di indagine dei Carabinieri.