Cittanova, tronco bruciato in Villa. Fatalità o atto vandalico?

Brucia un tronco d’albero sul viale della Villa comunale: vandalismo o accidentalità? L’interrogativo va risolto, perché se dovesse trovare conferma la tesi dell’atto volutamente vandalico l’episodio sarebbe di rilevante gravità in quanto segnerebbe l’escalation del vandalismo in città.

Recenti, infatti, sono le “imprese” degli incivili che hanno colpito la cartellonistica adiacente i giardini comunali e il cannocchiale telescopico posizionato sulla sommità del monte Cucudo, luogo di culto e meta di pellegrinaggi per la Croce in ferro visibile per dimensioni da tutta la Piana.

Il dubbio che l’incendio, prontamente domato dalla Protezione civile e dai dipendenti comunali, possa invece catalogarsi nel fatto accidentale (mozziconi di sigaretta, ad esempio) si desume dal mancato allarme del Comune, dall’orario dell’evento – il pomeriggio dell’altro ieri – dalla circostanza che a bruciare lungo il viale, di regola affollato, sia stato un tronco rinsecchito.