Reggio, tanti servizi in un unico sportello: ecco come diventa smart il Comune

Tutti i servizi di sportello analogico in un unico punto fisico. Il pellegrinaggio tra sedi ed uffici comunali per avere risposte, certificazioni e chiarimenti è finito. O almeno ha i mesi contati. La Giunta ha infatti approvato un atto di indirizzo che abbatte i tempi e snellisce gli iter burocratici proponendo servizi più smart. Almeno questo è l'obiettivo che si pone la delibera approvata dall’esecutivo. L’operazione finanziata attraverso le risorse europee scandisce la tempistica e la logistica. Il front office di questo nuovo sportello sarà sistemato al Centro direzionale che ospita già la maggior parte degli uffici comunali e dovrà essere operativo prima della fine del nuovo anno. In questo punto fisico il cittadino utente potrà fruire dei seguenti servizi: servizi condotti dall’ Ufficio per le Relazioni con il Pubblico ; il servizio di rilascio del contrassegno parcheggio disabili; il servizio di protocollazione di atti cartacei ad oggi erogato dai settori/uffici ubicati al CeDir; i servizi erogati dalla società comunale Hermes Servizi Metropolitani srl ; il servizio informativo telefonico del Comune, attraverso l’attivazione di un’unica numerazione a valere almeno per i suddetti servizi.

La ratio dell’iniziativa è chiarita dall’assessore con delega Transazione al digitale, Carmelo Romeo. «L’idea è che tutti i servizi possano essere di immediata fruibilità in maniera veloce, abbattiamo le barriere. Diventiamo più smart per evitare gli spostamenti da un quartiere all’altro. Nell’epoca digitale sono molti i cittadini che ricorrono ai servizi telematici, proprio per semplificare e snellire, ma siamo altrettanto consapevoli che ad oggi tantissimi reggini soprattutto la fascia di età più anziana ricorrono agli sportelli fisici. Per agevolare questi utenti abbiamo pensato allo sportello unico affinchè i cittadini non debbano spostarsi in diversi piani o siti della città, concentrando tutto quello che era possibile in unico sportello».