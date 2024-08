Vola giù dal balcone, tragedia sfiorata a Rosarno

La maestra di Rosarno P.A., precipitata nel vuoto cadendo dal primo piano di uno stabile, non è in pericolo di vita. Un finale a lieto fine dopo quanto accaduto sabato scorso nella tarda mattinata in via Nazionale Sud a Rosarno.

Secondo quanto si apprende, la quarantaduenne P.A. è caduta dal balcone riportando delle fratture e punti di sutura alla fronte. Non è ancora chiara la dinamica: si sarebbe sporta troppo e avrebbe perso l’equilibrio o si sarebbe gettata dal balcone del suo appartamento (non è stata confermata la notizia che la maestra soffra di depressione).

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria dove si trova ancora ricoverata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione guidati dal comandante Francesco Nanni.