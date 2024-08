Reggio Calabria, Parco Lineare Sud: la sfida più ardua è “cancellare” gli scarichi a mare

Archiviata l’apertura della nuova area del Tempietto , l’amministrazione comunale volge lo sguardo e i suoi sforzi un po’ più verso sud. Il Parco Lineare , infatti, è a un tiro di schioppo dal Tempietto e i prossimi mesi saranno decisivi per portare a conclusione un altro «pezzo di quel puzzle» di cui ha parlato, sabato sera, il sindaco Giuseppe Falcomatà . Il punto di svolta negli ultimi giorni è la risoluzione dei problemi che riguardano alcuni scarichi fognari a mare e una progettazione da 40 milioni di euro per eseguire una serie di lavori sulla rete fognaria nella zona di via Aldo Moro. Giungono, quindi, buone nuove sul Parco Lineare Sud e parlarne alla Gazzetta è il vicesindaco Paolo Brunetti , il quale spiega nel dettaglio lo stato dell’arte. Di fatto, l’amministratore è convinto che la prossima estate un’altra bellissima area della città potrà essere vissuta appieno .

«Finalmente – ha affermato Brunetti – abbiamo scoperto questi scarichi abusivi che andavano a mare. Stiamo completando dei lavori su alcune traverse su viale Aldo Moro che permetteranno di convogliare queste acque nere nella condotta principale proprio su Aldo Moro. In più sono stati individuati altri scarichi e ci stiamo lavorando. Ovviamente non riusciremo a eliminare totalmente gli scarichi abusivi entro la prossima estate, ma stiamo intimando anche ai proprietari di allacciarsi alla condotta pubblica e contiamo nei prossimi giorni di poter eliminare in gran parte gli scarichi a mare. Sui lavori, invece, siamo a buon punto, il Parco è quasi completo. È questione di giorni e dopo l’inaugurazione dell’area del Tempietto ridaremo alla città anche un altro spazio che tanto atteso come quello del Parco Lineare Sud».