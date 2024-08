Acqua, a Reggio serve un bypass. Disagi nel centro storico

Si lavora per tutta la notte per costruire un bypass. Non c'è altro modo per riparare l'importante guasto alla rete. Il tratto che dal Calopinace porta al Trabocchetto è saltato. Difficili le operazioni di "rattoppo" della rete, soprattutto per la presenza di cavi elettrici e per la posizione non proprio agevole in cui sono costretti ad operare le squadre della Sorical. Cosi i tecnici sono stati costretti a chiudere il serbatoio Trabocchetto che alimenta la rete del centro storico. Del resto il tratto già qualche anno addietro aveva mostrato un “cedimento” importante, tanto che era stato necessario realizzare proprio sotto il Cedir un bypass importante. E adesso si è reso necessario un ulteriore intervento decisivo. La chiusura si è resa necessaria in modo da accumulare un quantitativo maggiore e aumentare i flusso alla riapertura.