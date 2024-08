Il Papa incontra "papà Africa", l'angelo degli "invisibili" della Piana di Gioia Tauro

Gli immigrati della Piana di Gioia Tauro, in Calabria, lo chiamano «Papà Africa». Tutti i giorni, da oltre vent'anni, porta loro coperte, vestiti, cibo, medicinali ma soprattutto quel calore umano di cui hanno bisogno i tanti «invisibili» che vivono nelle baraccopoli e nelle tendopoli della zona. Bartolo Mercuri è il presidente dell’associazione «Il Cenacolo», da lui fondata nel 2000 a Maropati, paese di millequattrocento anime alle falde dell’Aspromonte. Da allora non ha mai smesso di portare il suo aiuto insieme con tanti volontari, in particolare con quanti fanno parte del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Presente in Piazza San Pietro per l’udienza generale - riporta l’Osservatore Romano -, ha voluto incontrare papa Francesco, che proprio oggi ha dedicato la sua catechesi al dramma dei migranti. «È iniziato tutto perché l’ha voluto Dio, e la sua chiamata è sempre più forte ogni giorno - racconta - tanto che attualmente abbiamo circa 7000 assistiti, in gran parte provenienti da Africa e Ucraina».