Ospedale di Locri, visita del Garante della Salute Anna Maria Stanganelli

La garante della salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, si è recata all'ospedale di Locri per un incontro con i professionisti e la direzione generale dell’Asp. Presente anche il sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, che "ha voluto ancora una volta - riferisce una nota stampa dell'ufficio della garante - testimoniare la sua vicinanza al nosocomio e ai professionisti che vi lavorano".

Nell'occasione sono stati presentati i due nuovi direttori delle strutture complesse di Oncologia (Rizzuto) e Cardiologia (Aspromonte) e quindi si è partiti per un giro ricognitivo per visionare i lavori in corso nel pronto soccorso, nelle sale operatorie, in oncologia e in altre sedi. Per la cardiologia sono stati predisposti degli studi per il miglioramento dell’Utic e per tutta la cardiologia che i prossimi giorni verranno visionati dal nuovo primario e con il suo assenso si darà corso all’avvio dei lavori. "Giornata proficua conclusasi con la consapevolezza che molto c’è da fare, ma molto si sta facendo", commenta la garante.