Arrivano 417 card “Dedicate a te” destinate alle famiglie bisognose di Locri. Sul sito del Comune la lista dei beneficiari

Il sindaco Giuseppe Fontana e l’assessora alle politiche sociali, Domenica Bumbaca, rendono noto che al Comune di Locri sono state assegnate 417 carte solidali “Dedicata a te”, che saranno disponibili dai primi di settembre. L’Ufficio servizi sociali, settore amministrativo, con la dottoressa Francesca Caroleo, ha predisposto tutto il lavoro ed entro il mese prossimo saranno consegnate le lettere con la relativa comunicazione ai beneficiari.

La “Carta dedicata a te” consiste in un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro che viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane Spa per il tramite della società Postepay. Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e all’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. Il contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Sul sito del Comune sarà pubblicato l’elenco dei 417 cittadini del di Locri beneficiari della Carta “Dedicata a te” 2024, individuati direttamente dall’Inps tra appartenenti ai nuclei familiari residenti nel territorio di Locri, sulla base dei dati presenti nel sistema dell’Inps alla data del 24 giugno 2024.