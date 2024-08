Bypass del Calopinace, rete idrica “aggrovigliata” tra lavori e disservizi

Si continua a lavorare per superare i problema in un’area che si è rivelata un vero terreno minato. I tecnici della Sorical e della Castore sono alla prese da martedì pomeriggio con il guasto al tratto di rete che dal Calopinace arriva allo strategico serbatoio di Trabocchetto. Le squadre che da due giorni sono all’opera scavando hanno trovato il caos, fili, tubi, fibra, cavi. In queste stratificazioni di servizi e sottoservizi era difficile riuscire ad operare. Così è stato deciso di procedere con un bypass di circa trenta metri.

E intanto mentre le squadre continuano a lavorare si cerca di individuare un metodo per limitare i disservizi. Già ieri il serbatoio di Trabochetto che serve il centro storico è stato chiuso nel corso della notte per consentire il riempimento. Serbatoio che viene approvvigionato dall’acqua che arriva dalla diga del Menta e quella dei pozzi del Calopinace, quindi venendo meno una “sorgente” manca la pressione e le zone più “impervie” in termini di rete rischierebbero di rimanere a secco, così anche ieri pomeriggio è stato necessario chiudere per un paio di ore il serbatoio per rafforzare le pressione alla riapertura.