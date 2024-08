A causa di una frana in territorio di Scilla risulta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la statale 18 "Tirrena Inferiore". Sul posto sono state predisposte deviazioni intanto che le squadre Anas e le forze dell’ordine - intervenute per la gestione del traffico in piena sicurezza - lavorano per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.