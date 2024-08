Polistena, il Comitato spontaneo attacca: «Nessun piano per l’ospedale»

Il Comitato spontaneo a tutela della salute, sorto due anni fa a difesa e a salvaguardia dell'ospedale spoke di Polistena, continua a lamentare carenze di personale nei vari reparti del "Santa Maria degli Ungheresi".

I rappresentanti del Comitato fondato nel luglio 2022 da Marisa Valensise, Francesco Trimarchi, Marcello Cordiano e Francesco Nasso, nelle ultime due settimane hanno partecipato a varie iniziative promosse sia nella Piana che nella Locride, aventi per tema la cronica carenza di personale medico e paramedico negli ospedali Spoke di Polistena e Locri.

«Per il Santa Maria degli Ungheresi - scrive il Comitato spontaneo di Polistena guidato da Marisa Valensise - non c'è programmazione di futura ripresa. È notizia confermata che da Reggio Calabria sta continuando a venire un solo medico anestesista per dare aiuto ad un reparto di Rianimazione in affanno, anestesista che viene conteso dai vari reparti del presidio ospedaliero, per cui diventa difficile poter lavorare con la serenità e tranquillità dovuta».