Acqua e scuole, settembre “rovente” a Reggio Calabria

Non bastava la crisi idrica, che qualche preoccupazione la desta anche in vista della riapertura delle scuole, ed ecco che una nuova emergenza catapulta il mondo dell’istruzione nell’incertezza. Malgrado dal Comune trapeli serenità («abbiamo le soluzioni»), intere comunità vivono con timore l’annunciata chiusura di nove plessi (ai quali si aggiunge la Pythagoras) a seguito delle verifiche strutturali disposte e volute dal Comune per garantire la sicurezza.

Gioco a incastro

Ai presidi si è chiesto di avanzare proposte: qualcuno può giostrare all’interno dello stesso Istituto comprensivo, per altri invece la coperta è già troppo corta. E comunque sia, spostare bambini delle primarie da una zona all’altra comporterebbe un disagio limitabile solo con un efficiente servizio di scuolabus. Va da sè che a Palazzo San Giorgio siano giornate convulse: bisogna fare in fretta.

Il sindaco Falcomatà e l’assessora Briante, senza sbilanciarsi nei dettagli in questa fase, annunciano che per 6 scuole la soluzione sarebbe già in cantiere. Chiedono fiducia al Comune, e le famiglie al momento sembrano ben disposte a concederla. Il passare dei giorni e l’avvicinarsi del suono della campanella potrebbero, però, ribaltare sensazioni e stati d’animo.