L'attentato a Borgo Croce, via alla raccolta fondi per il nuovo pulmino

Non si arresta il moto di solidarietà nei confronti dell’associazione Borgo Croce dopo che ignoti hanno dato alle fiamme il furgone usato dal sodalizio come servizio navetta per i visitatori della frazione e per gli spostamenti del direttivo quando era necessario promuovere, in diversi eventi, l’esperienza di rigenerazione urbana attuata sul territorio.

Parte, dunque, una campagna di raccolta fondi, un crowdfunding per riacquistare il mezzo, di fondamentale importanza per proseguire l’attività messa in piedi e portata avanti da un gruppo di volontari che hanno ridato vita al borgo, rendendolo vivace e una meta attrattiva. A farsi promotore dell’iniziativa CityNow, che ha contattato l’associazione. Il nuovo mezzo – come evidenzia una nota – è stato individuato: si tratta di un Fiat Iveco minibus da 20 posti, usato, che costa 7 mila euro. «Una volta acquistato – fanno sapere gli organizzatori – sarà brandizzato gratuitamente dalla ditta reggina Progetto 5, che ha generosamente offerto la propria creatività per supportare questa causa».

«Borgo Croce non è solo un borgo: è un sogno – viene evidenziato – che ha preso forma grazie alla visione e alla tenacia di un gruppo di giovani innamorati della propria terra. A pochi passi da Fiumara, in questo piccolo angolo di Calabria, un gruppo di ragazzi guidato da Mariagrazia Chirico ha deciso di non arrendersi all’abbandono e al silenzio. Con pennelli e vernice, hanno ridato colori, speranza e sorriso a un luogo che sembrava dimenticato dal tempo.