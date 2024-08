Scilla, due grossi massi cadono in strada colpendo un albero e finiscono a mare VIDEO

Resta ancora chiusa la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Santa Trada in entrambe le direzioni a causa della caduta di un grosso masso. La frana fortunatamente non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine. L’arteria è molto trafficata e transitano anche i pullman di linea. In un primo momento si è pensato alla chiusura temporanea del tratto interessato. Successivamente a seguito della messa in sicurezza del costone, si sono staccati altri due grossi massi, uno di questi ha superato la strada travolgendo un albero di pino e finendo la sua corsa nei pressi della spiaggia (lo si evince bene dal video pubblicato sui social da Welcome to Favelas). Le operazioni di messa in sicurezza sono state eseguite con molta attenzione e precisione. Qualche bagnante ha risentito del rumore e del polverone causati dalla caduta del masso vicino alla spiaggia. Da circa ventiquattrore sono ancora in corso i lavori di ripristino dell’arteria e non è dato sapere quando si concluderanno.