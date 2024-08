Reggio Calabria, cade dal monopattino e sbatte la testa: un 58enne in prognosi riservata

Nel primo pomeriggio di oggi nella centralissima via Possidonia un uomo di 58 anni ha perso il controllo del proprio monopattino elettrico ed è rovinato al suolo. Trasportato al GOM da un'ambulanza del 118 , il malcapitato è stato ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate alla testa. La Polizia locale ha avviato tutti gli accertamenti del caso al fine di ricostruire la dinamica del sinistro. In corso ogni ulteriore attività finalizzata alla ricostruzione di quanto accaduto. Dalle prime risultanze sembra potersi escludere il coinvolgimento di altri veicoli.